Monza: Ribery non è solo una suggestione

Il Monza punta Franck Ribery. Dalla Francia arrivano conferme all’indiscrezione di alcune settimane fa, che vedrebbe il club brianzolo capeggiato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani a caccia dell’attaccante francese della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da BeIN Sports France, il Monza è considerato una valida alternativa per il giocatore, che non si ritiene più centrale a Firenze. In caso di promozione in A, Galliani proverà a convincere l’ex Bayern a trasferirsi in Brianza.

OMNISPORT | 21-02-2021 16:07