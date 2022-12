Monza, si avvicina l'arrivo di Brekalo

30-12-2022 23:56

Sta per tornare in Italia il giocatore croato Josip Brekalo. L’ala sinistra dai tedeschi del Wolfsburg è infatti pronta al trasferimento al Monza a titolo definitivo. Già nei primi di gennaio sembra previsto il suo approdo al club brianzolo, con cui firmerà un contratto di due anni e mezzo fino al 30 giugno 2025.

Cresciuto nella Dinamo Zagabria, Brekalo è poi passato in Germania per vestire le maglie di Stoccarda e appunto Wolfsburg, dove era rientrato in questa stagione dopo il prestito al Torino nel campionato passato. 32 presenze e sette reti per il croato nella scorsa Serie A.