Monza, si cerca il colpo in attacco con Bilbija

10-06-2022 12:11

Il Monza prova a piazzare i primi colpi di mercato in vista della prossima stagione di Serie A, la prima storica per il club brianzolo. Dopo l’ottima annata in B, il duo Berlusconi-Galliani vuole puntare alla salvezza il prima possibile, per sognare in grande se la classifica lo permetterà.

In questa ottica il club biancorosso si sta già muovendo per dare a Stroppa un 11 competitivo in vista dell’anno che verrà, ma anche cercando di scovare profili interessanti all’estero. Tra tutti, balza sul taccuino dei brianzoli l’attaccante classe 1990 Nemanja Bilbija, protagonista in Bosnia con lo Zrinjski Mostar. Secondo Radio Sarajevo si tratta di un’operazione ben impostata per circa 1,5 milioni e che ha preso quota nelle ultime ore.

