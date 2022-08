Monza, Stroppa: "Con altri innesti la squadra potrebbe essere più competitiva"

29-08-2022 17:53

Un inizio da dimenticare per il Monza in Serie A, che nelle prime tre partite di questa stagione non ha messo a referto un solo punto in classifica, rimanendo a quota zero assieme alla Cremonese.

Il tecnico dei brianzoli Giovanni Stroppa, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Roma, ha fatto il punto sulla situazione di mercato della sua squadra: “Secondo me la rosa in questo momento non è completa, paghiamo anche il fatto che i migliori non sono in condizione. A mio parere, con qualche aggiustamento la squadra può diventare ancora più competitiva”.

Intanto si attende l’arrivo dalla Juventus di Nicolò Rovella: si sta ultimando la trattativa per un prestito secco.

