Monza, Stroppa: "Tre punti fondamentali"

15-02-2022 21:35

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa a Sky ha parlato dopo la vittoria sofferta ma importantissima a Terni: “Portiamo a casa finalmente i tre punti da una trasferta ma nel finale di gara abbiamo sofferto. Ci sono state delle occasioni per chiudere il match, purtroppo non le abbiamo concretizzate”.

“Fondamentale vincere, mi auguro ora che i ragazzi facciano tesoro di queste partite sporche. In trasferta non è una questione di personalità, la squadra in varie circostanze si è imposta sugli avversari. E’ stata una questione di episodi, ora restiamo con i piedi per terra visto che il campionato è molto lungo”.

OMNISPORT