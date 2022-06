Monza: tentativo per Yoshida

22-06-2022 11:23

Dopo aver chiuso la trattativa per Ranocchia, Galliani e Berlusconi vogliono impreziosire il reparto arretrato con un altro nome d’esperienza.

L’obiettivo del duo dirigenziale ex Milan, è quello di presentarsi ai nastri di partenza della Serie A con una squadra che possa ben comportarsi e che non rischi subito di tornare nel campionato cadetto. Negli ultimi giorni si sono fatti insistenti i rumors che vogliono Yoshida in trattativa con il Monza.

Il centrale difensivo blucerchiato infatti non ha voluto rinnovare il contratto con la Sampdoria e quindi si potrebbe liberare a parametro zero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i brianzoli potrebbero incontrare nei prossimi giorni il difensore giapponese e il suo entourage per chiudere l’affare.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE