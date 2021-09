Moraschini: "Punto a vincere lo scudetto"

Riccardo Moraschini ha parlato di varie tematiche in un’intervista rilasciata a Luca Guazzoni su realolimpiamilano.com.

Dopo le prime amichevoli le sensazioni sono buone: «Buone sensazioni. Siamo una squadra che ha cambiato qualche elemento rispetto all’anno scorso. Stiamo lavorando da due settimane, quindi abbiamo bisogno di tempo per conoscerci ed entrare negli schemi. Ma c’è voglia di allenarsi, giocare insieme e sacrificarsi. Una buonissima base per iniziare bene la stagione».

Il giocatore è in scadesza di contratto: «Il mio desiderio, in primo luogo, è vincere lo Scudetto. E sicuramente la mia volontà è rimanere a Milano. Vivo mese per mese comunque, senza pensare al futuro, per fare meglio dell’anno scorso, essere più incisivo e determinante, e vincere lo scudetto. So di poterlo fare».

