Morata e l'amore per la Juve: "Fosse per me resterei qui a vita"

Il suo goal contro la Fiorentina ha permesso alla Juventus di strappare un punto preziosissimo in una situazione di difficoltà, subentrando dalla panchina. Alvaro Morata è tornato protagonista in bianconero, dopo alcuni momenti difficili.

Lo spagnolo è intervenuto nel post partita a ‘Sky Sport’ parlando della partita, ma anche del suo futuro. Affermando senza fronzoli di trovarsi benissimo a Torino e di voler rimanere, dipendesse da lui. “Io sono un calciatore professionista, devo dare il massimo finché sto qui. Tutti sanno che io giocherei qua a vita se avessi la possibilità, ma il calcio è un ‘negocio’, è un business, e noi a volte non abbiamo tanta possibilità di scegliere o non sta nelle nostre mani. Io sono contento qua, abbiamo una finale ancora da vincere, bisogna puntare a quello e non avere altri pensieri in testa”.

Morata è tornato a vestire la maglia della Juventus quest’estate, dopo aver trascorso le precedenti quattro stagioni tra Real Madrid, Chelsea e Atlético Madrid.

OMNISPORT | 25-04-2021 17:58