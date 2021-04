Moratti aspro: "Superlega fallita in partenza"

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti in una intervista a La Repubblica ha commentato aspramente il tracollo della Superlega: “Ormai le squadre sono uscite tutte. E’ stato un tentativo malfatto e non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale”.

“Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo, oltre che nella valutazione delle reazioni. Di per sé era una cosa fallita in partenza”, le parole dell’ex patron nerazzurro, che ha condannato quindi l’iniziativa intrapresa anche da Juve, Inter e Milan.

OMNISPORT | 21-04-2021 18:20