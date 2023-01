Moratti: "Juve? Argomento antipatico"

21-01-2023 19:37

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti a Tuttomercatoweb ha preferito non esprimersi sul caso Juve: “Preferisco non rispondere, è un argomento antipatico”.

Inter ancora in corsa per lo scudetto: “Non credo perché i punti dal Napoli di distacco sono tanti, ma nel calcio non si sa mai. Giocando così certamente è più facile sperare”.

Sull’addio ormai certo di Skriniar: “Bisogna essere dentro la società per rispondere, è difficile dare un giudizio da fuori. Sinceramente non credo che l’Inter abbia fatto finta, voleva tenerlo… Forse non pensava che ci fosse questa volontà da parte del giocatore”.