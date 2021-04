Morte Principe Filippo: Mourinho ferma la conferenza

Quella di oggi è una giornata di lutto per il Regno Unito e per tutto il mondo. Questa mattina a 99 anni è scomparso il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta e Duca di Scozia.

La notizia è arrivata a tutto il mondo e anche a José Mourinho. Il portoghese era in conferenza stampa quando ha appreso la notizia.

Lo Special One, visibilmente segnato dalla scomparsa del Principe Filippo, ha stoppato la domanda di un giornalista per fare le sue condoglianze alla Royal Family.

“Ti chiedo scusa, dopo risponderò alla tua domanda. Ho appena appreso la notizia della morte del Principe Filippo e vorrei esprimere le più profonde condoglianze alla Famiglia Reale e in tutta sincerità dico che ho il più grande rispetto per loro, per cui voglio fare loro le condoglianze. Credo che sia un sentimento che debba essere condiviso anche al di fuori di questa nazione, e so che molti uomini come me, che non sono inglesi, hanno il più grande rispetto per loro”.