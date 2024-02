Morto Brehme, Castellini piange eroe del triplete: era un tedesco-napoletano ESCLUSIVA

“Ma che mi sta dicendo? Davvero Andy è morto? Che brutta notizia, che dispiacere, sono in viaggio non ho letto niente e non ho sentito i telegiornali”. Luciano Castellini, preparatore dei portieri dell’Inter dall’88 al 2004 ne ha visti tanti di campioni passare da Appiano Gentile ma non può dimenticare il sorriso buono di quel tedesco biondo dal cross fatato con cui i nerazzurri vinsero lo scudetto dei record, una coppa Uefa e una Supercoppa italiana.

Un arresto cardiaco, aveva 63 anni…

“Che dolore, lo ricordo benissimo un grande campione, generoso, disponibile. Era un tedesco-napoletano, nel senso buono del termine, sempre pronto a scherzare ma in campo professionista sempre”.

Che ricordi ha di Andy uomo e del Brehme giocatore?

“Splendidi, come giocatore è stato un fuoriclasse, sapeva calciare con entrambi i piedi, nessuno di noi ha mai capito se fosse destro o sinistro”