Morto Hank Aaron, leggenda dell'MLB

E’ scomparso Hank Aaron, leggenda della MLB. Nato a Mobile, in Alabama, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 5 febbraio. Soprannominato “The Hammer”, ha giocato dal 1954 al 1976 nella Major League del baseball vincendo le World Series del 1957 con i Braves, la squadra di cui è stato la bandiera, che allora aveva sede a Milwaukee e poi si trasferì ad Atlanta. Nel 1974 con 715 home run ha battuto il record di fuoricampo del leggendario Base Ruth, arrivando poi a quota 755, primato in seguito battuto da Barry Bonds. Dal 1958 al 1960 ha vinto tre Guanti d’Oro come miglior difensore della Lega.

OMNISPORT | 22-01-2021 19:17