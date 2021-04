Moto 2, bis di Lowes in Qatar, poi Gardner e Fernandez

Anche il secondo atto del Motomondiale di Moto 2 va in archivio con la vittoria di Sam Lowes, centauro Elf Marc VDS, seguito da Remy Gardner e Raul Fernandez. Doppietta in Qatar e 50 punti nel Mondiale per il britannico, che oltre alle due vittorie conquista anche entrambe le pole position. 2° un fantastico Remy Gardner, autore del miglior giro in gara proprio all’ultima tornata ma incapace di affondare un attacco sul leader. 3° lo spagnolo del team Ajo Raul Fernandez, distante 3 secondi dal leader.

Quarto Marco Bezzecchi dello Sky VR46, in Top 10 anche Vietti, Manzi e Di Giannantonio. Bella gara in rimonta per i debuttanti azzurri Celestino Vietti e Tony Arbolino, 7° e 11°. Decima piazza abbastanza deludente per il romano Fabio Di Giannantonio.

La Top-10:

1. Lowes

2. Gardner

3. R. Fernandez

4. Bezzecchi

5. Ogura

6. A. Fernandez

7. Vietti

8. Manzi

9. Vierge

10. Di Giannantonio

OMNISPORT | 04-04-2021 18:28