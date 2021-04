Moto GP, 2° libere: Grande Bagnaia, Marquez coraggioso; malissimo Rossi

Le seconde prove libere del Gran Premio del Portogallo vedono il ducatista Pecco Bagnaia prendersi il miglior tempo della giornata in 1:39.866. Secondo “El Diablo” Quartararo a 38 millesimi da Pecco, 3° Mir a 4 decimi. Impressionante Marc Marquez, che dopo nove mesi dall’infortunio del 19 luglio a Jerez si prende il 6° tempo a 473 millesimi dal primo. Questo tempo, nonostante sia sceso in graduatoria rispetto alla mattina quando era terzo, forse è ancora più indicativo della potenza e del talento del “Cabroncito“, che sui saliscendi di Portimao guida come se non se ne fosse mai andato.

Entrano in Top-10 in queste seconde libere anche Alex Rins, 4° a 462 millesimi, Jack Millerr in Ducati a 470 millesimi, poi proprio un fantastico Marquez che, iniziando la sessione con il set-up lasciato da Bradl, prende sempre più confidenza con una Honda inguidabile per ogni umano e centra un tempo veramente ai limiti dell’impossibile considerando le sue condizioni di partenza. Il fatto è che questa mattina, quando era terzo, molti piloti dovevano ancora prendere confidenza con la pista e con i tempi, e dunque era paradossalmente più semplice fare bene. Oggi pomeriggio, con tutti super agguerriti, entrare in Top-10 è stato un capolavoro.

Poi Vinales, Zarco, Oliveria e Nakagami, protagonista di una caduta in rettilineo causata da una chiusura dell’anteiore repentina che ha poi distrutto completamente la moto. Trasportato al centro mobile, ne esce comunque con le sue gambe.

Poco da dire sulle Petronas di Rossi e Morbidelli. The Doctor chiude in 15ima posizione lontanissimo dai primi, mentre il suo compagno di Box Franco Morbidelli, vice-campione del Mondo 2020 fa ancora peggio, 19°, correndo con una moto del 2019.

I tempi dei primi 10:

1 F. BAGNAIA 1:39.866

2 F. QUARTARARO +0.038

3 J. MIR +0.419

4 A. RINS +0.462

5 J. MILLER +0.470

6 M. MARQUEZ +0.473

7 M. VINALES +0.560

8 J. ZARCO +0.624

9 M. OLIVEIRA +0.726

10 T. NAKAGAMI +0.745

Segui Live il Gran Premio del Portogallo su DAZN

OMNISPORT | 16-04-2021 16:13