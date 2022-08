Moto2, la diretta del Gp d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. LIVE

Partenza al palo, la seconda in stagione, per il giapponese Ai Ogura, affiancato dagli spagnoli Alonso Lopez e Augusto Fernandez. In seconda fila Jake Dixon, Somkiat Chantra e Pedro Acosta. Celestino Vietti, terzo nel mondiale dietro a Fernandez e Ogura, parte settimo.11:56

PRE GARA

La Moto2 torna a scaldare i motori e lo fa col GP d’Austria, dodicesimo appuntamento del Mondiale di motociclismo 2022. La classifica piloti è attualmente questa:

Augusto Fernandez (171 pt.) Ai Ogura (158 pt.) Celestino Vietti (156 pt.) Aron Canet (126 pt.) Tony Arbolino (108 pt.)

A partire in pole nel GP di Austria della Moto2 sarà Ai Ogura. Il giapponese del Team Asia precede in prima fila Alonso Lopez, e Augusto Fernandez, il leader del mondiale, che artiglia nel finale il terzo posto. Non benissimo Celestino Vietti (Kalex VR46), in lotta per il titolo, ma solo settimo a 0.237. A scattare dalla seconda fila: Jake Dixon, Somkiat Chantra e Pedro Acosta. Decimo Lorenzo Dalla Porta. Quindicesimo Tony Arbolino.

Il GP d’Austria si corre sul circuito del Red Bull Ring. Sono previsti 25 giri. Orario di partenza fissato alle 12.20. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Ai Ogura 1’33.933

2. Alonso Lopez 1’33.981

3. Augusto Fernandez 1’34.101

4. Jake Dixon 1’34.104

5. Somkiat Chantra 1’34.105

6. Pedro Acosta 1’34.126

7. Celestino Vietti 1’34.170

8. Marcel Schrotter 1’34.245

9. Albert Arenas 1’34.254

10. Lorenzo Dalla Porta 1’34.257

11. Cameron Beaubier 1’34.382

12. Fermín Aldeguer 1’34.421

13. Aron Canet 1’34.445

14. Filip Salac 1’34.516

15. Tony Arbolino 1’34.602

16. Bo Bendsneyder 1’34.655

17. Jorge Navarro 1’34.692

18. Barry Baltus 1’34.800

Fonte: ANSA