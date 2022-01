Moto2, Rossi: “Vietti ha un gran talento”

20-01-2022 12:13

Il team di Valentino Rossi si sta preparando alla prossima stagione con due giovani piloti italiani che rispondono al nome di Niccolò Antonelli e di Celestino Vietti, quest’ultimo reduce dalla sua prima esperienza nella classe intermedia nello scorso campionato.

Proprio quest’ultimo, vincitore di due gare in Moto3 nel 2020, non ha tuttavia brillato al suo esordio in Moto2, come dimostra il 12° posto in classifica generale. Nonostante qualche problema di troppo, il rider piemontese ha comunque concluso la stagione con tre ottime gare, dove ha colto un 4° posto – suo miglior risultato – nell’appuntamento di casa a Misano e nell’ultima prova in calendario a Valencia.

Il primo a voler difendere e rimarcare le qualità del classe 2001 è stato proprio Valentino Rossi: “Secondo me, è un pilota molto veloce e con un grande talento – ha sottolineato il Dottore in un’intervista riportata dal sito tedesco speedweek.com – anche se il cambio di classe gli ha dato più problemi di quanto mi aspettassi. Dopotutto, era uno dei migliori piloti della Moto3. All’inizio ha avuto parecchie difficoltà, ma nel finale di stagione si è riscattato, come se avesse imparato a controllare la Moto2. Gli ci è voluto un po’, ma ora è molto forte. Pertanto – ha concluso – penso che possa lottare per le vittorie la prossima stagione, e ce lo auguriamo. Ha un grande talento, e lo si vede quando ci alleniamo insieme. Il suo carattere a volte è un po’ complesso, ma in termini di talento e velocità è sicuramente valido”.

