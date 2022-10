Moto3, vince lo scozzere McPhee: Foggia chiude sesto

23-10-2022 09:20

Finale in volata a Sepang per quanto concerne la Moto3: si impone lo scozzese John McPhee, al quarto successo in carriera, su Sasaki e Garcia. Max Biaggi, che lascerà a fine annata la categoria, si vede così regalare una splendida doppietta importante e Sergio Garcia allunga a 8 le lunghezze di vantaggio su Foggia, ultimo dei sei centauri in lotta; il romano paga i limiti della sua Honda rispetto alle KTM.

ll campione del mondo Izan Guevara ha chiuso al 12^ posto, scontando il contatto con Sasaki che ha danneggiato la sua gomma: vittima di una caduta Nepa, che ha riportato la frattura scomposta della tibia.

Queste le prime posizioni della classifica generale: Guevara 294 punti, Garcia 241, Foggia 233.