MotoGP, Aleix Espargaro fa il punto sull'Aprilia

Il veterano di Casa Noale: "Sono orgoglioso di capitanare questo Team, desideravo però dare una gioia ai nostri tifosi".

11-06-2023 16:02

L’odierna sesta piazza a quasi 11″ dal vincitore Pecco Bagnaia non esalta Aleix Espargaro: “Non ho avuto dolore al piede, ringrazio per il lavoro i medici della MotoGP” spiega ai microfoni di ‘Sky Sport’ “Non abbiamo la velocità della Ducati, volevo regalare una gioia al pubblico di Aprilia. Non abbiamo fatto un passo indietro rispetto al campionato scorso, ma, se il nostro miglioramento è del 5%, quello degli avversari è stato del 10%; siamo competitivi, ma, se vogliamo battagliare per il podio, occorre fare meglio. Non sono di primo pelo, mi impegno molto: l’Aprilia ha quattro piloti forti, sono fiero di essere il loro leader”: