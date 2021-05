MotoGp, altre critiche a Lorenzo: "Fa cose stupide"

Jorge Lorenzo fa sempre discutere. In pista è stato al centro di alcune diatribe, soprattutto con Valentino Rossi, adesso invece l’ex pilota spagnolo sta facendo molto parlare di sé per alcune frecciatine lanciate sui social a diversi ex colleghi della MotoGp.

Chi ha perso evidentemente la pazienza è Stefan Bradl. Il pilota della MotoGp non ha gradito le valutazioni non sempre morbide di Lorenzo nei confronti dei colleghi: “Lorenzo si gode la vita sui social media e la vive – dichiara il tedesco -. Vedo quello che fa e lo seguo su Instagram, penso che da una parte quello che fa sia divertente e interessante. I commenti negativi contro i piloti? Questo è stupido, non riesco a capire perché fare una cosa del genere in pubblico. Non dovrebbe fare quelle cose“.

Bradl ha anche consigliato Lorenzo di fare molta attenzione all’utilizzo dei social: “Gestisco io i miei social, ma so che molti piloti non lo fanno. Lasciarlo nelle mani dei professionisti è qualcosa che ha un senso. La vita nei social va gestita con sensibilità. O ti vedono come un re e galleggi su una nuvola o ti trascinano sotto il fango“, ha concluso ai microfoni di Motorsport-Total.com.

OMNISPORT | 09-05-2021 14:02