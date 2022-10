MotoGp Australia, VR46: le speranze di Marini e Bezzecchi per la gara

15-10-2022 14:54

Qualifiche discrete per il piloti del team VR46 Luca Marini e Marco Bezzecchi a Phillip Island. Il fratello di Valentino Rossi ha centrato il settimo posto e si è detto ottimista per la gara: “Sono contento, abbiamo fatto un bello step in avanti da ieri anche se abbiamo ancora qualcosina da sistemare, in PL3 abbiamo provato la dura davanti ma non eravamo perfetti, mentre al posteriore non era affatto male. Anche sul time attack avevo margine, non tanto sulla posizione finale, quanto su me stesso. La strategia non ha funzionato al meglio e lo pneumatico dietro cede molto, soprattutto al T4. Era cruciale quindi centrare il crono al primo tentativo. Non ci sono riuscito, ma le sensazioni sono buone”.

Così Bezzecchi, nono: “Una buona giornata anche se speravo qualcosina in più per la Q2, nel secondo run ho trovato un po’ di traffico e non sono riuscito a migliorarmi quanto avrei voluto. Sono comunque molto competitivo sul passo e possiamo fare bene. Speriamo nel meteo e nelle temperature per riuscire a fare la giusta scelta sulle gomme nel warm up”.