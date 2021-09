MotoGP, Dovizioso, “Correre con la Yamaha è sempre stato il mio sogno”

Il Motomondiale ritrova da Misano uno dei suoi protagonisti, un pilota che ha sempre dato filo da torcere a Marc Marquez e che ha fatto sognare i tifosi della Ducati.

Andrea Dovizioso, infatti, da questo weekend salirà in sella alla Yamaha Petronas al fianco di Valentino Rossi.

Il rider forlivese correrà infatti le ultime 5 gare della MotoGP 2021 con la moto ex Morbidelli (Yamaha M1 2019) e dal prossimo anno avrà a disposizione una Yamaha Factory sempre nel Team malese. Ecco cosa ha detto il “Dovi”.

“Correre con la Yamaha è sempre stato il mio sogno, ed è per questo che quando è arrivata l’occasione non ci ho pensato due volte, anche se so che sarà una sfida dura per me. Ho tante cose davanti a me da imparare: una nuova moto, una nuova squadra, un nuovo sistema di lavoro. È una grande sfida che inizia a Misano, il mio GP di casa. Questo lo rende ancora più emozionante. Non vedo l’ora di essere in sella alla mia M1!”

OMNISPORT | 16-09-2021 13:12