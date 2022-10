MotoGP, Espargaró: "Non siamo veloci e non so perché"

22-10-2022 14:04

È terzo in campionato ed è ancora in corsa per il titolo mondiale MotoGP. Ma Aleix Espargaró è deluso per la poca competitività mostrata dalla sua Aprilia nelle ultime gare. Decimo tempo nel Q2 fra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo per lo spagnolo: “La qualifica è stata difficile perché non avevamo una buona velocità. Peccato perché stavo facendo un bel giro, ma sono caduto e non siamo veloci”.

“Non mi so spiegare il perché, ma sono tre-quattro GP in cui non siamo veloci. Non sono nemmeno la persona adatta a capire il perché. Sono arrabbiato, ma sono felice per questa stagione – ha aggiunto Aleix -. Sono terzo in classifica ed è un sogno, può succedere ancora di tutto. Però non siamo veloci e vale per entrambe le Aprilia. Solo ad Aragon siamo stati vicini ai tempi dei migliori, ma è molto strano”.