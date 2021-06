MotoGP, gp Germania: dove vedere | Orari prove, qualifiche e gara

Dopo un weekend di pausa, il Motomondiale 2021 si prepara a scendere in pista per il Gran Premio Liqui Moly di Germania.

Sullo storico circuito del Sachsenring tornano a sfrecciare Moto3, Moto2 e MotoGP per un’altra gara dove velocità e adrenalina saranno nuovamente le grandi protagoniste di questo Motomondiale. Occhi puntati sul leader della classifica Fabio Quartararo che ancora una volta farà di tutto per non cedere il suo primo posto. Attenzione anche agli inseguitori con le Ducati di Zarco, Miller e Bagnaia.

Gp Germania: orari prove Moto2 e Moto3 MotoGP

Venerdì 18 giugno

Dalle 9.00: Free Practice 1

Dalle 13.15: Free Practice 2

Gp Germania: orari prove e qualifiche Moto2 e Moto3 MotoGP

Sabato 19 giugno

Dalle 9.00: Free Practice 3

Dalle 12.35: qualifiche

Gp Germania: orari warm-up e gara Moto2 e Moto3 MotoGP

Domenica 20 giugno

Dalle 8.40: Warm Up

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP

Dove vedere in diretta tv e streaming il Gp di Germania di MotoGP – Moto2 e Moto3

Il Gp di Germania si può vedere in diretta tv in questi due modi:

Collegarsi a Dazn e fare al volo un contratto per vedere: i prezzi sono contenuti

Se preferite seguire la cronaca testuale della gara MotoGP, la migliore scelta è Virgilio Sport

VIRGILIO SPORT | 17-06-2021 15:11