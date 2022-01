MotoGP: Honda conferma che Marc Marquez sarà ai test di Sepang

26-01-2022 10:29

Marc Marquez c’è e soprattutto ci sarà. Dopo l’ultimo consulto medico, i medici sono unanimi nel considerare guarito il pilota spagnolo dalla diplopia. L’ultimo comunicato della Honda aveva già fatto intuire qualcosa di positivo, ma era bene attendere l’ufficialità, arrivata stamane.

L’otto volte campione del mondo può tornare in pista, ma soprattutto potrà partecipare alla pre-stagione 2022 della MotoGP già dai primi test, che si svolgeranno il 5 e 6 febbraio al Circuito di Sepang. Questo è quanto confermato dal team Repsol Honda in un comunicato ufficiale diramato questa mattina.

Dopo il via libera, il pilota spagnolo ha intensificato la sua preparazione, prima con un test a Portimao in sella a una Honda RC213V-S, poi a Motorland con una CBR600. Ha inoltre praticato enduro e karting, cercando la conferma definitiva del recupero e la forma fisica adeguata per poter sopportare le due gionate di test a Sepang.

Da oggi fino a metà febbraio tanta carne al fuoco per il tema Honda: il pilota spagnolo è infatti in partenza per la Malesia per la pre-season, in cui potrà partecipare insieme a Pol Espargaro, Alex Marquez e Takaaki Nakagami. Il calendario prevede che i primi test del 2022, siano in programma il 5 e 6 febbraio. Due giorni più tardi, ovvero l’8 di Febbraio, ci sarà la presentazione ufficiale del team Repsol mentre qualche giorno più tardi, seguirà un secondo test ufficiale nel nuovo circuito di Mandalika, in Indonesia, dall’11 al 13 febbraio.

Chissà che quest’anno le cose per Honda vadano meglio: la scorsa stagione Marquez ancora alle prese col grave infortunio al braccio, non prese infatti parte ai test pre stagionali e questo, in qualche modo è stato anche uno dei motivi attribuiti alla stagione opaca di Honda nel 2021.

