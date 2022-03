MotoGp, Jack Miller: "Abbiamo la moto migliore"

02-03-2022 15:53

Jack Miller punta al titolo della MotoGp in questa stagione: il centauro australiano sente di avere la moto migliore di tutte e si sente in grande forma fisica e mentale. “Sicuramente gli altri marchi hanno lavorato duramente durante l’inverno, ma penso ancora che abbiamo la migliore moto in griglia”.

“Sono nelle migliori condizioni in cui sia mai stato mentalmente e fisicamente. Di sicuro è la migliore opportunità per essere campione del mondo. Nella mia mente l’obiettivo è quello di fare la migliore stagione possibile”.

Miller quest’anno si gioca il posto in squadra: in scadenza a fine 2022, rischia di perdere la sella in favore di Jorge Martin o Bastianini. Se non faccio bene il mio lavoro possono prendere il mio posto. Devo fare il mio lavoro al meglio delle mie capacità, dimostrare che mi merito quel posto. Non c’è molto che posso fare: dare il massimo e se non sono abbastanza bravo, allora non lo sono”.

OMNISPORT