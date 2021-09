Motogp, Jorge Lorenzo: "Vinales ha perso mentalmente da Quartararo"

Il momento attuale di Maverick Vinales non può che definirsi altalenante. Partito per puntare al titolo, l’ex pilota Yamaha è stato costretto a trascorrere un paio di gare in panchina dopo il sabotaggio in Austria, per poi passare, nel pieno della stagione, ad Aprilia. La prima gara, però, non è stata decisamente positiva.

Parlando al sito ufficiale della MotoGP il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo, di cui 3 volte con Yamaha, si è concentrato sul dualismo mentale tra Top Gun e l’ex compagno Fabio Quartararo:

“Maverick è un grande pilota con un enorme talento. Non è però la prima volta che vediamo delle mosse drastiche da parte sua nel corso della carriera, specie quando era più giovane. Ora è la seconda o terza mossa drastica che fa. Ha un carattere forte e speciale. Ovviamente l’arrivo [in squadra] di un pilota giovane come Fabio [Quartararo], che è molto veloce, si è adatto molto bene alla moto e ha iniziato subito a vincere non lo ha spinto a salire ad un altro livello. Anzi, è stato il contrario – ha aggiunto il maiorchino – lo ha reso mentalmente più debole, perché ha subito tanto la forza di Fabio. Quando il tuo compagno di squadra è mezzo secondo o un secondo più veloce di te, questo inizia a pesarti mentalmente. Se non sei estremamente forte e molto positivo, allora inizia a pensare in maniera negativa. Da fuori questo è quello che mi sembra sia successo con Maverick. Aveva bisogno di un nuovo posto e di nuove persone per sentirsi più felice e motivato. Apparentemente è andato su una moto peggiore, in un team peggiore. La storia dice questo. Però non si sa mai. Nello sport a volte poi sorprendere anche in un team teoricamente peggiore”.

OMNISPORT | 13-09-2021 18:50