Motogp, Jorge Martin: "Mi sento alla grande"

Se la Ducati era data per favorita nel GP di Stiria, tutti si riferivano ovviamente ad uno tra Bagnaia, Miller o Zarco, invece a trionfare è stato Jorge Martin su Ducati Pramac. Il giovane talento di Madrid è stato capace di conquistare pole e vittoria, un risultato assurdo, incredibile, considerando che si tratta della sua sesta gara in Motogp e del primo successo nella classe regina per il team Pramac dopo ben 19 stagioni di attività.

In vista del prossimo Gp sempre al Red Bull Ring, ma ribattezzato GP d’Austria, Jorge Martin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky:

“Dopo il primo successo è difficile crederci, perché è qualcosa per cui ho lottato per tutta la vita. Mi sento alla grande, ma dobbiamo mantenere la concentrazione e non voglio stare con la testa tra le nuvole. In tanti mi hanno mandato messaggi di congratulazioni […] Nell’ultima gara abbiamo fatto qualche modifica e mi trovo benissimo anche dal punto di vista fisico sulla moto. Non mi stanco tanto, sono veloce e costante, è la moto perfetta per me […] Con Joan Mir ho gareggiato tante volte in passato, per me è un pilota come gli altri. È un campione del mondo, spero di combattere anche con Marquez e Zarco, cercherò di imparare .”

OMNISPORT | 12-08-2021 20:35