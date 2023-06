MotoGp, Marc Marquez: "Bagnaia non ha ragione"

Il pilota della Honda ha parlato dopo le qualifiche del Gp d'Italia

10-06-2023 12:45

Marc Marquez, secondo nelle qualifiche del Gp d’Italia, è soddisfatto della sua prestazione: “Non è facile con quello che abbiamo a disposizione, su un circuito dove da sempre non mi sento bene. Il secondo giro ho cercato Bezzecchi, è uscito veloce e l’ho perso. Poi Bagnaia andava forte, si è fermato sul mio lato e ho avuto la posibilità di seguirlo, non era quello l’obiettivo. Contento di come abbiamo girato bene, siamo sulla strada giusta”.

Sulle polemiche della Ducati per una sua ostruzione in pista: “Era sufficiente la distanza che ho dato, poteva stare sicuro. Lo spazio per la staccata c’era. Non ha ragione”.