MotoGP, Marc Marquez: "Per ora la vittoria non è un obiettivo"

03-03-2022 18:29

Ecco le parole dello spagnolo della Honda Marc Marquez a Losail, in Qatar, nella conferenza stampa della vigilia dell’inizio della stagione MotoGP 2022 del motomondiale.

“Negli anni ho imparato ad approcciare diversamente gli infortuni e a prendermi il giusto tempo di recupero. Ma non appena tornerò fisicamente al cento per cento, in pista correrò gli stessi rischi di sempre. Sino a due anni fa ho avuto una carriera perfetta, poi ho vissuto l’opposto, i momenti peggiori della vita di un atleta. In questi due anni ho imparato che se riesci a organizzare bene la tua vita, puoi sia essere competitivo in pista che avere tempo per la tua vita personale”.

“Sono concentrato su me stesso, non posso sprecare tempo. La vittoria non è per ora l’obiettivo di domenica. Nel corso dell’anno capirò quale sarà il mio livello. Io ci proverò e so che non bisogna esagerare alla prima gara. Ma ci sono 25 punti in palio e dovrò fare in fretta a capire come andare più veloci”.

“La prima stagione senza Valentino Rossi? Non era uno degli avversari principali per il titolo negli ultimi anni, e infatti guardavo a Bagnaia, Quartararo e Mir. Certamente la MotoGP perde un’icona, ma continua e penso che sarà una bella stagione”.

“La guerra in Ucraina per me è difficile da capire. Non so come nel 2022 si possa arrivare a questo punto. Tutti noi e tutta la MotoGP siamo contro la guerra e ancor più non comprendo come sia possibile non riuscire a fermare ciò che sta accadendo. Noi diamo tutto il sostegno a chi sta soffrendo per questo, ma non basta, ci sono persone più importanti di noi che devono fermare cosa sta accadendo”.

