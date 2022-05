MotoGP, Marquez: "Lavoriamo per tornare al nostro potenziale"

24-05-2022 12:49

Dopo la settimana di sosta in seguito al GP corso in Francia, la MotoGP torna in sella nel fine settimana con l’appuntamento al Mugello, tappa numero otto della stagione. La gara italiana sarà di certo utile per tirare un primo bilancio dell’anno per tante scuderie prima dell’arrivo dell’estate, tra le quali anche Honda che vuole tornare a far festa sul podio.

L’unico a riuscire a conquistarlo in questa stagione è stato Pol Espargarò al debutto in Qatar, ma nelle ultime gare si è assistito al ritorno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo si è detto pronto alla sfida del Mugello: “È sempre molto bello guidare al Mugello, è un circuito molto veloce e quando si spinge sul rettilineo con una MotoGP la sensazione è fantastica. Vedremo cosa sarà possibile fare questo fine settimana, dobbiamo arrivare e vedere qual è la situazione e a che punto siamo. So che continuando a lavorare con la mia squadra, con la Honda, possiamo tornare a quello che sappiamo essere il nostro potenziale”.