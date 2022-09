MotoGP, Martin deluso per il mancato approdo in Ducati

02-09-2022 13:24

Non ha nascosto la sua delusione Jorge Martin, pilota che ambiva al posto sulla Ducati ufficiale che a Borgo Panigale invece hanno deciso di affidare la prossima stagione ad Enea Bastianini.

“Sono un po’ deluso perché ho fatto tutto quello che mi ha chiesto Ducati, però si tratta solo di colori. All’inizio della stagione avevano molta fiducia in me, poi dopo le mie cadute la fiducia è svanita” ha detto a Sky Sport lo spagnolo il quale, una volta volatilizzatasi la possibilità di finire in Ducati, ha firmato il rinnovo col Team Pramac.

“Sono contento di essere in Pramac, ho firmato un buon contratto e ho tutto il materiale per lottare per la vittoria. Posso diventare il primo pilota di un team satellite a vincere un mondiale” ha chiosato Martin.