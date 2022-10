MotoGP, Martin si rimprovera: "Ho commesso un errore da principiante"

23-10-2022 13:30

Non può che essere deluso Jorge Martin, che a Sepang partiva dalla prima posizione e che è incappato in un errore: “Ho fatto una grande partenza – ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport Moto GP– e la mia strategia è andata bene fino alla caduta. Non stavo dando tutto, perché c’era da gestire le gomme: stavo andando forte e aprivo il gas tranquillamente, ma in quella curva, dove ci sono buche, sono entrato 1 km/h più forte. E’ stato un errore da rookie che non devo ripetere in futuro: quest’anno va così. Sono stato il più forte nel weekend e mi tengo gli aspetti positivi”.