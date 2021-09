MotoGP, Mir promuove il telaio e il nuovo motore Suzuki

Non ha nascosto la sua soddisfazione Joan Mir al termine dei test di Misano Adriatico dove lo spagnolo, assieme al compagno Alex Rins, ha potuto provare con mano gli aggiornamenti portati a telaio e motore dalla Suzuki.

“Sono molto soddisfatto dei risultati del lavoro di questi due giorni. Ieri ho provato il nuovo motore mentre oggi ho lavorato col nuovo telaio e sono riuscito a replicare il mio miglior giro qui a Misano quindi è competitivo. Penso che la direzione intrapresa da Suzuki sia quella giusta soprattutto per quanto riguarda i miglioramenti in frenata” ha detto l’iridato in carica.

“Naturalmente c’è ancora molto lavoro da fare sul nuovo motore soprattutto dal punto di vista dell’elettronica per poterne tirare fuori appieno il vero potenziale ma da piloti avevamo chiesto più potenza e quella è arrivata. Anche il dispositivo “holeshot” sembra migliorato molto” ha commentato col sorriso Mir senza però anticipare quando i nuovi aggiornamenti saranno sfruttabili in gara.

“Il telaio ed il dispositivo hanno bisogno di ancora qualche rifinitura ma non è da escludere che possano essere usati questa stagione, il motore naturalmente è fuori questione”.

OMNISPORT | 22-09-2021 15:59