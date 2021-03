MotoGp, Morbidelli: “Domenica potremmo correre in difesa”

C’è un pò di delusione nello stato d’animo e nelle parole di Franco Morbidelli dopo il primo GP stagionale in Bahrain. Il pilota della Yamaha Petronas SRT 2021 rimane leggermente dubbioso anche per la seconda gara in programma domenica 4 aprile sempre al Losail International Circuit.

Le prestazione della Yamaha M1 del pilota italo-brasiliano, che in gara aveva avuto un problema anche all’ammortizzatore posteriore, calano con il calar del sole, un problema che con la squadra non è ancora riuscito a risolvere nonostante in Qatar si siano anche effettuati i test pre-season.

“Potrebbe essere un fine settimana difficile. Abbiamo visto dopo i test pre-season e dopo la gara che qualcosa non andava nel nostro pacchetto. Ci sono momenti della giornata in cui funziona bene e altri no; abbiamo una buona velocità nel pomeriggio, prima che faccia notte. Dobbiamo analizzare i dati di questo weekend per cercare di capire il motivo. Spero di poter risolvere il problema per questo weekend, vedremo cosa succederà. In caso contrario, sarà un weekend di limitazione dei ‘danni’, in cui cercheremo di difenderci il più possibile e prendere i punti che possiamo.”

OMNISPORT | 30-03-2021 11:55