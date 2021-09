Motogp, Morbidelli: "Stamattina non pensavo neanche di correre"

Gara difficile per Franco Morbidelli, tornato a correre dopo 3 mesi dall’operazione al ginocchio che l’ha tenuto lontano dalle piste per ben cinque gare. Per la prima volta nel team ufficiale, l’essere arrivato al traguardo può essere considerato un buonissimo risultato, anche se il 18° posto finale non può certo farlo sorridere.

Queste le parole del Morbido al termine della gara di Misano:

“È stata dura, ma comunque è stato bello tornare a correre – ha commentato il Morbido, giunto al traguardo alle spalle dell’amico e mentore Valentino Rossi – ho avuto una buona partenza ed è stato bello rimanere nel gruppo per qualche giro. Mi sono divertito ed era la cosa giusta da fare. Questa mattina non pensavo che fosse possibile affrontare questa gara – ha rivelato – perché stavo faticando un po’ con la gamba. Ma con qualche antidolorifico e grazie all’adrenalina sono riuscito a fare tutta la gara e anche ad essere abbastanza costante. Ho capito alcune cose sulla moto, quindi questo è positivo, e sono davvero felice di essere tornato. Sarà molto importante continuare a migliorare il setting della moto, il mio feeling e provare anche alcune novità. Quindi il test di Misano sarà davvero importante. È fantastico e sono felice di farlo”.

