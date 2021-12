MotoGP, Nakagami molto duro con sé stesso: “Mi do un due”

23-12-2021 19:17

La stagione 2021 non è andata esattamente come Takaaki Nakagami si aspettava. Il giapponese infatti aveva riposto grande speranze in quest’annata ma, alla fine, si è trovato davvero con nient’altro che un pugno di mosche in mano.

Per questo, il pilota nipponico non ha esitato nel definire fallimentare il suo 2021.

“Mi darei un voto di due su dieci. Il motivo è che, con la buona situazione che avevamo l’anno scorso, sia io che la squadra abbiamo pensato, ‘quest’anno succederà’, ma invece siamo andati indietro” ha affermato a Motorspot.com Nakagami.

“Anche se abbiamo avuto molte gare difficili, c’erano diverse occasioni in cui avrei dovuto ottenere risultati migliori, ed è per questo che mi sto dando un voto così basso. Come gli altri piloti Honda, non abbiamo avuto abbastanza grip al posteriore e questo ci ha condizionato in frenata, rendendo difficile trovare un buon equilibrio. Su alcuni circuiti andava meglio e riuscivamo a fare delle buone gare, come a Jerez e in Austria, ma in altre piste non siamo riusciti a ottenere risultati. È stata una stagione piena di difficoltà” ha dichiarato affranto il portacolori della LCR.

