MotoGp, Quartararo: "Ho dato tutto quello che potevo"

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo si è detto soddisfatto del suo terzo posto in Germania: “Questo podio è davvero d’oro. Abbiamo avuto problemi per tutto il weekend. Questa mattina ero dietro a Taka in curva 7 e perdevo due decimi ogni curva e praticamente è stato così anche per tutta la gara”.

“Ho avuto davvero difficoltà, penso che questo podio sia dorato per me. Ho dato tutto quello che potevo, era davvero importante per il team. Abbiamo avuto difficoltà in tutto il weekend, non so quali siano le posizioni delle altre Yamaha e adesso non vedo l’ora di andare ad Assen, è una delle piste che preferisco. Lì le nostre moto vanno benissimo di solito”.

OMNISPORT | 20-06-2021 16:14