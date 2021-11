MotoGP, Rins: “Voglio regalare alla squadra un buon risultato”

11-11-2021 13:39

La stagione di Alex Rins è stata caratterizzata da parecchi alti e bassi. Portimao è stato purtroppo catalogato tra i “bassi” della stagione del pilota spagnolo della Suzuki che non si perde d’animo ed è già pronto per tornare a battagliare a Valencia.

Obiettivo del weekend è quello di regalare alla Suzuki un buon risultato, cercando il miglior feeling in sella alla GSX-RR, così da offrire alla squadra una spinta in più per la prossima pausa invernale.

Il Ricardo Tormo è un gran tracciato da guidare, soprattutto perchè ci aspettiamo di avere molti fan nel corso del fine settimana. Ho faticato un pò in Portogallo, ma in generale sento di avere un buon feeling in sella alla moto. Spero che questo possa essere da buon presagio per l’ultimo week-end della stagione. Lavorerò sodo per regalare alla squadra un buon risultato in termini di punti e fiducia”.

