MotoGp, troppo vento: programma stravolto a Phillip Island

Due settimane dopo il tifone Hagibis, il cui arrivo stravolse il programma del Gp del Giappone di Formula 1, con le prove ufficiali svoltesi a ridosso del Gran Premio, la storia si ripete in Australia, questa volta per la MotoGp. Le qualifiche sul circuito di Phillip Island, terzultima prova del Mondiale, infatti, si disputeranno la domenica mattina, prima delle tre gare, il cui orario non cambia.

A determinare la decisione sono state le fortissime raffiche di vento che hanno reso impossibile scendere in pista il sabato. La sessione di qualifica del sabato è stata infatti annullata dopo la caduta di Miguel Oliveira dalla sua Ktm nelle Libere4.

Il portoghese è caduto violentemente dopo che il vento lo aveva “spostato” al di fuori della pista in un punto velocissimo, al termine del rettilineo principale. È stata esposta immediatamente la bandiera rossa, poi si è tenuta la riunione dei piloti con Loris Capirossi e Franco Uncini ed è stata presa la decisione inevitabile: annullata la parte restante delle FP4, circa 12 minuti, e le successive qualifiche a causa dei pericoli cui i piloti sarebbero stati esposti per il vento fortissimo.

Gli organizzatori non hanno tecnicamente cancellato la sessione di qualifica, cosa che avrebbe determinato la griglia in base alla classifica combinata delle tre libere, ma ne hanno fatto slittare la disputa alla domenica mattina, con una programmazione rivista che prevede lo svolgimento di Q1 e Q2 dopo il warm up delle tre classi.

Sarà, quindi, una domenica intensissima: dalle ore 8.50 alle 9.50 warm up delle tre classi (MotoGp alle 9.50), mentre le qualifiche della MotoGp saranno rispettivamente all’1.20 italiana, il Q1, e all’1.40, il Q2. Invariati gli orari delle gare: ore 12 (le 2 italiane) la Moto3; ore 13.20 (le 3.20 italiane) la Moto2; ore 15 (le 5 italiane) la MotoGP.

Assegnato il mondiale MotoGp al dominatore Marc Marquez, a un passo dal titolo è il fratello dello spagnolo, Alex, nella Moto2, mentre nella Moto3 Lorenzo Dalla Porta ha il primo match point ai danni di Aron Canet, distante 47 punti a tre Gp dalla fine.

SPORTAL.IT | 26-10-2019 09:13