MotoGp, tutta la gioia di Marquez: "Felicità!"

Tutta l’attenzione, durante le prime prove libere a Portimao era per Marc Marquez.

Il pilota, dopo mesi lontanti dal circuito e dopo la frattura dell’omero del braccio destro di Jerez, riportata nel luglio 2020, è tornato in sella alla sua moto.

Con un tweet il campione ha celebrato l’evento e si è detto feliccismo di essere tornato, senza parole, anzi ne ha utilizzata solo una “felicità”.

Difícil encontrar una sola palabra para describir el primer entrenamiento, pero he sentido mucha FELICIDAD!!😁 FP1 – P.3

Difficult to find a single word to describe the first training session, but I felt a lot of HAPPINESS!! 😁 FP1 – P.3#PortugueseGP pic.twitter.com/prRXNPTL3v

— Marc Márquez (@marcmarquez93) April 16, 2021