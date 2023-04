MotoGP, Uccio: "Qui grazie a Rossi. Bezzecchi da titolo? Vedremo"

Il team director del Mooney VR46: "Ovviamente è un sogno, dobbiamo goderci il momento ma, allo stesso tempo, restare coi piedi per terra".

06-04-2023 21:30

Uno straordinario Marco Bezzecchi, dopo le prime due gare di MotoGP, può guardare tutti dall’alto in basso. Il pilota di Rimini infatti è in testa alla classifica piloti, grazie soprattutto al primo successo in top class conquistato dal rookie, approfittando della caduta dell’amico Bagnaia.

A Sky Sport 24 Alessio ‘Uccio’ Salucci, team director del Mooney VR46, ha commentato così il momento di Bezzecchi e della squadra: “Ovviamente è un sogno, dobbiamo goderci il momento ma, allo stesso tempo, restare coi piedi per terra e pensare al weekend di Austin – le sue parole -. Sono molto felice per il Bez e anche per Marini”.

Uccio non si è ovviamente dimenticato dell’amico Rossi: “Noi siamo qua grazie a Vale, è il principale artefice del progetto e si merita che il team che porta il suo nome competa per le prime posizioni. Cosa mi ha scritto Rossi dopo la vittoria di Bezzecchi? Le prime parole sono state ‘Cavolo, abbiamo vinto in MotoGP!’ Questo è il seguito del progetto iniziato con Sky: volevamo portare qualche pilota forte in MotoGP e direi che ce l’abbiamo fatta…”.

Uccio non si nasconde: “L’appetito vien mangiando. Mi piacerebbe che i nostri piloti lottassero per le prime 6 posizioni ogni gara. Rimaniamo con i piedi per terra, ma consapevoli della nostra forza. Bezzecchi può vincere il titolo? È solo al suo secondo anno, gli manca ancora un po’ di esperienza. Vediamo come si comporta nelle prossime 3-4 gare e poi capiremo…”.