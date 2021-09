MotoGP, Valentino Rossi: “Bello tornare al COTA, un circuito che mi piace”

Tempo di tornare negli States per il Motomondiale e più precisamente ad Austin dove il prossimo weekend si correrà il 15° Gp stagionale, quart’ultima prova prima dell’ultima bandiera a scacchi.

Al COTA, Circuit Of The Americas, l’ultima edizione del 2019 era stata vinta da Alex Rins e Valentino Rossi era arrivato secondo davanti a Jack Miller. Il “Dottore” cercherà quindi una bella prestazione su un circuito che gli piace e che lo vedrà per l’ultima volta in sella ad una MotoGP in terra statunitense. Ecco cosa ha detto il pesarese.

“Mi piace molto Austin e l’ultima volta che ci abbiamo corso, è stato un weekend fantastico per me. Sono stato molto forte sia in qualifica che in gara e ho chiuso a podio. Vedremo cosa succederà quando, ma è davvero bello poter avere questo evento all’estero in questa stagione e non vedo l’ora di tornare in sella, dopo che lo scorso anno non ci avevamo corso (causa pandemia covid-19, ndr). Solo una volta lì capiremo il nostro potenziale, ma mi sento bene e spero di poter migliorare alcune delle cose di cui abbiamo bisogno, in modo da poter fare una buona gara.”

OMNISPORT | 28-09-2021 12:18