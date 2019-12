MotoGP: Valentino Rossi sfida Lewis Hamilton. E guarda al futuro

A Valentino Rossi è bastato un post su Instagram per scatenare le fantasie degli ammiratori, da un lato confidenti dall’altra delusi dall’esito di una stagione al di sotto delle possibilità del Dottore e della sua Yamaha in MotoGP.

Calato nell’abitacolo della Mercedes W08, Valentino Rossi ha accompagnato lo scatto che lo ritrae a bordo della monoposto con una didascalia alquanto efficace, menzionando il pilota e campione del mondo di F1, Lewis Hamilton.

Che il centauro, pluricampione del mondo, abbia da sempre una passione per i motori nel senso più trasversale è cosa nota. E non è stato raro ammirare le prodezze di Valentino anche a bordo delle auto da rally che hanno solleticato appassionati ed addetti ai lavori.

Parentesi occasionali? Non proprio. Rossi si prepara allo spettacolare confronto che lunedì, complice Monster Energy, vedrà il campione di Tavullia scendere in pista a Valencia.

Il Dottore ha documentato la visita effettuata in Mercedes, utile al necessario briefing tecnico e alla definizione degli ultimi dettagli relativi al sedile. “Penso che io e Lewis Hamilton presto ci divertiremo”, ha scritto sui social. Un passaggio indispensabile e noto a Valentino che, in anni recenti, aveva accarezzato e con lui anche la Ferrari, l’eventualità di un passaggio in F1 dopo aver effettuato diversi test, tanto che all’epoca si era parlato di un possibile passaggio in F1 conclusosi con un nulla di fatto.

Anche Hamilton è in fibrillazione: di rientro dalla Malesia, dove ha preso parte a una serie di incontri in Petronas e con gli sponsor. Il pilota britannico ha girato lo scorso anno a inizio dicembre a Jerez, in una full immersion di due giorni sulla Yamaha di Superbike del team Pata Racing, con i piloti Alex Lowes e Michael van der Mark. “Il test con Valentino Rossi mi rende un po’ nervoso”, ha confessato dopo l’ultima vittoria ad Abu Dhabi. “Questa moto è incredibilmente veloce, sarà grandiosa!”, ha fatto sapere Hamilton.

Dopo l’attesa sfida con Hamilton, Rossi si cimenterà in un’altra esperienza con le quattro ruote: il prossimo weekend sarà impegnato nella 12 Ore del Golfo ad Abu Dhabi, al volante di una Ferrari 488 GT3 preparata dalla Kessel Racing, che condividerà con il fratello Luca Marini e Alessio Salucci. Impegni variegati e dettati da ragioni di sponsor, è indubbio. Ma per un numero uno come Valentino Rossi, gli interessi vanno letti in prospettiva e con la maturità potrebbe affrontare nuovi spazi e nuove prove, non troppo distanti dal circus della MotoGP.

