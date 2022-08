MotoGp: Zarco da urlo a Silverstone. E che impresa di Espargaro

06-08-2022 16:16

Johann Zarco firma la pole position e il giro record a Silverstone. Il pilota della Ducati Pramac ha chiuso in 1:57.767, precedendo di 98 millesimi Maverik Vinales (Aprilia) e la Ducati ufficiale di Jack Miller (+0.164).

Il leader del mondiale, Fabio Quartararo, si è piazzato in quarta posizione. Francesco Bagnaia, migliorato rispetto alle ultime sessioni di prove libere, dopo l’exploit della prima sessione, è arrivato quinto staccato di 194 centesimi. Oltre al ‘capolavoro’ di Zarco, c’è da registrare anche l’impresa di Alexis Espargaro: il pilota della Suzuki, coinvolto in una brutta caduta durante la FP4, è subito risalito in sella e si è piazzato in sesta posizione. Chiudono la top ten Bezzecchi (settimo), Bastianini (ottavo), Martin (nono) e Marini.

Il gran premio di Gran Bretagna è in programma domani, domenica 7 agosto, alle ore 14:00.