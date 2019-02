Mourinho, liquidazione d'oro dal Manchester

Mentre il nuovo Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer è incappato in Champions contro il Psg nella prima sconfitta dopo l’esonero di José Mourinho, avvenuto lo scorso 18 dicembre, sono emerse le cifre ufficiali della buonuscita che il tecnico portoghese ha ricevuto dalla società inglese.

Ai Red Devils l’esonero, compresa la cifra destinata allo staff, è costato ben 19,6 milioni di sterline, circa 22 milioni di euro. La maxi-somma è stata svelata nei conti semestrali del club, dove la spesa viene definita una "voce extra relativa al risarcimento all'ex manager e ad alcuni membri dello staff tecnico per la perdita del posto".

Mourinho, che nei due anni e mezzo sulla panchina dello United ha guadagnato circa 17 milioni, lavora ora come opinionista per la Champions League per l’emittente russa RT. Il suo debutto è previsto il 7 marzo, all'indomani proprio della gara di ritorno tra Psg e Manchester United, ma intanto, intervistato da 'Dazn Brasil', lo Special One ha dato un indizio sul proseguimento della propria carriera: "Io in Brasile? Mai dire mai nella vita, qui vengo spesso in vacanza e sto bene, ma in questo momento voglio trovare un club in Europa".

SPORTAL.IT | 14-02-2019 16:40