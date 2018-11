Fornite, la novità per chi gioca con mouse e tastiera

Arriva qualche novità per gli appassionati di Fortnite che giocano alla celebre Battle Royale di Epic Games su Xbox One. La console di casa Microsoft ha da qualche tempo esteso il suo supporto anche alle periferiche tradizionali del gioco su PC: mouse e tastiera. Qualsiasi dispositivo USB (non necessariamente ‘ufficiale’) può infatti essere utilizzato sulla macchina, facendo la felicità di tutti i videogiocatori, specie di FPS.

Anche su Fortnite, tuttavia, la decisione ha un certo effetto, in quanto si tratta di uno dei primi titoli a permettere un utilizzo della combinazione vincente mouse+tastiera su Xbox One, senza rendere obbligatoriamente necessario il collegamento di un gamepad. C’è però un piccolo bug che riguarda l’effettivo utilizzo delle perifiche in game.

Se già in passato abbiamo parlato dei problemi a cui va incontro di chi non combatte le sue Battle Royale con il joypad , a passare in primo piano stavolta è soprattutto un imprevisto di natura tecnica. In particolare, i mouse presentano un discreto tempo di ritardo dal momento del loro spostamento fisico a quello di risposta all’interno del gioco. Un input lag fastidioso che limita sicuramente la giocabilità di Fortnite.

La causa del problema sembra non essere stata ancora identificata, anche se molti forum la fanno ricadere sull’enorme varietà di mouse in commercio, molti dei quali a bassa frequenza di aggiornamento, soprattutto per gli standard di un gamepad da console. Fatto sta che sarà dura per Microsoft ed Epic Games fixare definitivamente il bug, nonostante siamo certi che le due aziende si siano già messe in moto per risolverlo.

HF4 | 21-11-2018 09:30