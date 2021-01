Mughini rivela che la Ferilli non è romanista

A rappresentare il volto femminile della Lazio fresca vincitrice del derby con la Roma c’era Anna Falchi ieri a Tiki-Taka, il talk show sportivo di Italia1 condotto da Piero Chiambretti. Non sono un mistero le simpatie per i biancocelesti dell’attrice che, proprio dopo il trionfo di venerdì scorso all’Olimpico, ha dovuto mantenere la promessa-pegno fatta ai fan, ovvero di mostrare su Instagram una foto con pochi veli. Da anni la Falchi è la controparte laziale di Sabrina Ferilli, l’attrice romana che si presentò con un completo color carne per festeggiare lo scudetto della Roma ma ad avanzare dubbi sulla fede giallorossa della Ferilli è stato Mughini.

Mughini assicura che la Ferilli è sempre stata laziale

Nel corso della trasmissione, il giornalista-scrittore – apparso comprensibilmente abbacchiato per la batosta della sua Juve contro l’Inter – ha ribattuto: «Sabrina Ferilli simbolo della Roma? In realtà ai tempi era arcinoto che la Ferilli da bambina fosse una tifosa laziale, ve la do come notizia, ma ai miei tempi era rinomato».

Mughini ha commentato anche la figuraccia dei bianconeri senza cercare scuse: «Questa partita è stata dominata dal primo minuto all’ultimo. La Juventus ha fatto il primo tiro in porta all’87’. La Juventus era terrorizzata: su cinquanta passaggi che faceva quarantacinque erano all’indietro. Il bacio di Arturo Vidal? E che cosa c’è di strano! Dov’è diventato il vero Vidal? A Torino con la Juventus. La sua storia e la sua vita, adesso infatti ha giocato come ha giocato. Bacio di Giuda? Un cretino lo può dire! Uno che dice che quel gesto è il bacio di Giuda è un cretino».

SPORTEVAI | 19-01-2021 09:47