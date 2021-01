Juve, Mughini: Inter superiore, vincerebbe altre 15 volte

La Juve cede nettamente all’Inter sul campo, Giampiero Mughini si arrende incondizionatamente in sede di commento. Tanto da prendere atto che la squadra bianconera “non è di certo la favorita nella corsa allo scudetto. Non lo è più. Per la prima volta in dieci anni”. Il vulcanico opinionista scrive per Dagospia le sue impressioni sul Derby d’Italia e ammette di essere preoccupato, quasi rassegnato, dopo la lezione subita dai nerazzurri.

Mughini: Poteva andare anche peggio

Secondo Mughini “è stato tutto di una semplicità elementare. Inter-Juve è finita 2-0 per l’Inter ma poteva benissimo finire 3-0 perché nel primo tempo i nerazzurri hanno avuto altre due occasioni lampanti di mettere la palla in rete. A parte il gollazzo annullato nel primo tempo in ragione dell’indiscutibile fuorigioco di Chiesa, il primo tiro pericoloso della Juve è arrivato all’85° e Handanovic ha replicato da quel gran portierone che è. La superiorità dell’Inter è stata costante per tutti e 90 i minuti”.

Mughini e il centrocampo Juve

Le difficoltà maggiori, per Mughini, soprattutto in mediana: “Barella, da solo valeva più di tutto il centrocampo bianconero. Allucinanti le scene in cui lui vinceva un contrasto di forza con Rabiot, che è grande e grosso il doppio. La partita di stasera si fosse giocata quindici volte, voglio dire “questa” partita per quello che stasera hanno fatto vedere nei singoli e nell’assieme le due squadre, l’Inter la vincerebbe 15 volte. E in dieci anni, è la prima volta che succede”.

Mughini e lo scudetto

Quindi sulle prospettive scudetto: “Ci sono partite che la Juve ha perso perché si trattava di una partita nata dannata, o perché i singoli episodi erano stati sfavorevoli, o per una qualche ingenuità in difesa, o magari perché sfavorita da un qualche erroraccio dell’arbitro. Questa volta no. Questa volta e per la prima volta in dieci anni, c’era in campo una squadra superiore a quella bianconera e che di questa superiorità era pienamente cosciente”.

SPORTEVAI | 18-01-2021 11:00