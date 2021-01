Flop Juve e super Napoli, Varriale è già in clima Supercoppa

Meno due alla Supercoppa Italiana, il primo trofeo della stagione in programma mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Napoli e Juventus ci arrivano con stati d’animo completamente diversi. In una domenica è cambiato tutto: azzurri ritrovati e con l’entusiasmo a mille grazie alla goleada sulla Fiorentina, bianconeri col morale sotto i tacchi dopo la lezione subita a San Siro dall’Inter.

Varriale, il Tweet sul Napoli

Dal commentare le vicende della domenica calcistica non poteva sottrarsi Enrico Varriale. Il vice direttore di Rai Sport è partito dal rotondo successo della formazione di Gattuso sui viola di Prandelli: “Squillo del Napoli che travolge 6-0 la Fiorentina. Grande protagonista Lorenzo Insigne con una doppietta e un assist fenomenale per Hirving Lozano, tra i migliori insieme ad Andrea Petagna. Ottimo viatico per la Supercoppa la precisione sotto rete mancata in gare precedenti”.

Varriale, il Tweet sulla Juventus

Di tutt’altro tenore il commentino riservato alla disfatta della Juventus a casa di Conte: “Domina l’Inter che vince meritatamente il Derby d’Italia. Lezione tattica di Conte a Pirlo con Barella padrone assoluto del centrocampo, incontenibile così come Hakimi e Vidal. Nella Juventus deludente anche stasera, come contro il Milan, pure Cristiano Ronaldo“.

Tweet Varriale, le reazioni dei followers

Tanti i commenti al doppio post del giornalista. “Gare precedenti….di cui mancano tweet a commento…”, sottolinea Manuel con riferimento al mancato Tweet dopo Napoli-Spezia. Un altro tifoso juventino fa una battuta: “Varriale è come la ASL di Napoli, interviene solo quando gli fa comodo”. Meno voglia di scherzare e toni più risentiti dai tifosi bianconeri dopo la disputa di Inter-Juventus: “I giga sono attivi solo in occasioni speciali, tipo quando il Napoli vince e la Juve perde”. Anche Guido è sospettoso: “Che strano: la Juve gioca 4 partite consecutive nel posticipo vincendone 3 (una contro la capolista) e 1 perdendo meritatamente contro l’Inter e Lei commenta solo quest’ultima?”.

